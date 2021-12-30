Benzine yine zam geldi!

EPGİS'ten yapılan açıklamaYA GÖRE 2021'in bitmesine 2 gün kala yine benzine zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."