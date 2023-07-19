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  3. Bergüzar Korel'den ''Çarşafın bana değiyor'' diyerek çirkin ifadeler kullanan kadına tepki

Bergüzar Korel'den ''Çarşafın bana değiyor'' diyerek çirkin ifadeler kullanan kadına tepki

Bergüzar Korel'den ''Çarşafın bana değiyor'' diyerek çirkin ifadeler kullanan kadına tepki
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Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına bir tepkide Bergüzar Korel'den geldi.

Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başlayınca, otobüsteki yolcular şaşkına döndü. Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi.

Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca kadına tepki yağdı.

Çirkin ifadeleri kullanan kadına bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.

Oyuncu Korel açıklamasında "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler Bergüzar Korel çarşaf tepki
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