Bildiri yayınlayan emekli amiraller için istenen ceza belli oldu

''Montrö'' bildirisini yayınlayan emekli amiraller hakkında 12'şer yıl hapis cezası isteniyor.

''Amiraller Bildirisi'' olarak bilinen soruşturmada iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 103 şüphelinin ''Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma'' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Emekli amiraller için 12'şer yıl hapis cezası istendi.

Bazı şüphelilerin suça konu yazışmalarının dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklendiği belirtildi.