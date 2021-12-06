  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bildiri yayınlayan emekli amiraller için istenen ceza belli oldu

Bildiri yayınlayan emekli amiraller için istenen ceza belli oldu

Bildiri yayınlayan emekli amiraller için istenen ceza belli oldu

''Montrö'' bildirisini yayınlayan emekli amiraller hakkında 12'şer yıl hapis cezası isteniyor.

''Amiraller Bildirisi'' olarak bilinen soruşturmada iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 103 şüphelinin ''Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma'' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Emekli amiraller için 12'şer yıl hapis cezası istendi. 

Bazı şüphelilerin suça konu yazışmalarının dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklendiği belirtildi. 

Etiketler emekli amiral bildiri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Metrosu'nda hamile kadına iğrenç taciz
Türkiye'nin ''herkesten nefret ediyorum'' evi böyle görüntülendi
TBB seçimlerini kaybeden Feyzioğlu ile ilgili olay iddia
Kulislerden sızdı... İşte AK Parti'nin asgari ücret kararı
Emine Erdoğan: ''Başıma iş açtın sayın başkan''
MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu... İşte elenen isim
Memur maaşlarına iyileştirme geliyor
Kabus Türkiye sınırında! Yeni salgın 20 bin kişiyi vurdu
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu
Danilo Zanna boşanamıyor! İhanet iddiası olay oldu