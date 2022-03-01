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Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca: ''Beklenen açıklama yarın''

Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca: ''Beklenen açıklama yarın''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını açıklayarak "beklenen açıklamayı yarın yapacağım" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını belirterek, ''beklenen açıklamayı'' yapacağını duyurdu.

GEÇEN HAFTAYDI BU HAFTAYA ERTELENDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu toplatısının geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak bu haftaya ertelendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan toplantıy ailişkin geçen hafta yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması Mart ayına ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer almıştı.

MASKE KURALI GEVŞETİLEBİLİR

Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Park, bahçe ve sokaklarda maske takmak zorunlu olmayacak. Toplu taşıma araçlarında ise maske zorunluluğu devam edecek.

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Etiketler fahrettin koca bilim kurulu koronavirüs sağlık bakanlığı
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