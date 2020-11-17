Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bazı kararlar alınabileceğini söyleyen Özlü, önlemlere uyulmaması nedeniyle yeni uygulamalara başvurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özlü, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın gelebileceğini de sözlerine kattı.

A Haber canlı yayınında Pelin Başalma Şanlı'nın sorularını cevaplayan Tevfik Özlü, Bilim Kurulu toplantısında sokağa çıkma yasağı ve restoranların paket servise geçmesi konusunda tartışıldığını ifade etti.

Özlü, "Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yayılması. Sokaklarda, caddelerde, kafelerde, restaurantlarda ve AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler almamız kaçınılmaz gibi duruyor. Tabii ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'nda önlem bazında en hafif ve en ağır ihtimaller tartışıldı. Akşam itibariyla bazı uygulamalardan haberimiz olur." dedi.

Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamayacağımızı ifade eden Özlü, "Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sebeplerle sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanların sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacaktır." diyerek sözlerini devam ettirdi.

Sosyal alanlar hastalığın yayılımını artırıyor mu?

Vatandaşların sosyalleşmek ve ihtiyaç gidermek için tercih ettiği sosyal alanların virüsün yayılımına etkisi konusunda da yorum yapan Özlü, "Maalesef restaurant ve cafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yediğiniz için hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahvehaneler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor. Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir." dedi.