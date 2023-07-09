Binali Yıldırım anjiyo oldu: Bakan Koca'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anjiyo oldu. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti.

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince, Yıldırım anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Yıldırım ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirten Koca, "Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." dedi.