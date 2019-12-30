Binali Yıldırım'dan milletvekillerine yılbaşı hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşulan AK Parti'li Binali Yıldırım, milletvekillerine yeni yıl hediyesi olarak limon kolonyası yolladı.

AK Partili Yıldırım’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) milletvekilli odalarına yolladığı yıllbaşı hediyesinin yer aldığı çantada ve kolonya şişesinin üzerinde de TBMM logosunun yer alması dikkati çekti.

AK Partili Yıldırım’ın yolladığı çantadanın içerisinden çıkan notta ise “Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha uğurluyoruz. Yeni yılın ülkemize, devletimize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin artması, sağlık ve bereketin bol olması dileğiyle” ifadeleri yer aldı.

AK PARTİLİ YÖNETİCİDEN ALDI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AK Partili Yıldırım’ın limon kolonyası aldığı şirketin sahibi de tanıdık çıktı. Limon kolonyasının Beb Kozmetik Şirketi’nden alındığı ve şirketin Başgöze ailesine ait olduğu öğrenildi.

Şirketin yöneticileri arasında yer alan Elif Başgöze, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi işleri Birim Başkanı olarak görev yapıyor.