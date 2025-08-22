  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Güncelleme:

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 17.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler deprem Bingöl Bingöl'de deprem deprem oldu son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İranlı kuryenin makatından çıkanlar yok artık dedirtti! İranlı kuryenin makatından çıkanlar yok artık dedirtti! İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler
15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı 15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar! Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar!