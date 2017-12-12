Binlerce kilometre öteden getirdi... Şoke eden olay

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yürüyüşündeki şüphe üzerine durdurulup incelenen Brezilyalı bir kadının sindirim sisteminden 580 gram kokain ele geçirildi.

52 kapsül içerisindeki uyuşturucuyu sindirim siteminde 11 bin km taşıyan kurye kadın, sindirim sisteminde bulunan uyuşturucunun karnına yaptığı baskıyla hamile gibi yürüyücünce risk analiz uzmanları tarafından fark edildi.

Atatürk Havalimanı'nda 2 Aralık pazar günü yapılan çalışmada Brezilya'nın Sao Poulu şehrinden gelen bir kadının yürüyüşü, yolcular üzerinde uzaktan incelemede bulunan Risk Analizi ve Profil Uzma ekiplerinin dikkatini çekti. M.A.D.S.S. isimli kadının uyuşturucu kuryesi olabileceğini değerlendiren uzmanlar kendisini durdurup havalimanındaki arama odasına götürdü.

Kendisine hamile olup olmadığı sorulan M.A.D.S.S.'nin, hamile olmadığını söylemesi üzerine üst ve valiz aramasında bulunan ve şüpheli bir şeye rastlayamayan ekipler, Brezilyalı kadının uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceğini değerlendirerek kendisini hastaneye götürüp röntgen filmi çektirdi.

Çekilen röntgen filminde M.A.D.S.S. isimli kadının sindirim sisteminde kapsüller gören ekipler kendisini gözaltına alıp emniyete götürdü. Sindirim sistemindeki kapsüller doğal yollarla çıkartılan M.A.D.S.S.'nin yuttuğu 52 kapsül içerisinde 580 gram kokain tespit eden ekipler kendisini sorguya aldı.

11 bin kilometrelik bir yolculukla mide ve bağırsaklarındaki 580 gram kokainle Türkiye'ye gelen M.A.D.S.S.'nin uluslararası bir uyuşturucu şebekesine para karşılığında kuryelik yaptığını ve kapsülleri yutmak için ilaç kullandığını ifade ettiği öğrenildi.

Brezilyalı kurye kadın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, konun uzmanı yetkililer yutulan kokain kapsüllerinin bazen mide ve bağırsakta patladığını ve böyle durumlarda kesin ölümün gerçekleştiğini belirterek, ani zehirlenme ile sonuçlanan bu tür ölümlerde, vücutta yanıklara benzeyen kabarmalar olup derinin büyük kısmının morardığını ifade ediyor.