Bir Boğaziçili öğrenci daha tahliye edildi
Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolar nedeniyle tutuklu yargılanan öğrencilerden Ömer Şengel tahliye edildi.
Kadıköy’de 2 Şubat’ta düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan Ömer Şengel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.
Avukat Baran Kaya'nın, Şengel'in tutukluluğuna itiraz etmesinin ardından bugün akşam saatlerinde tahliye kararı verildi.
İKİ ÖĞRENCİ HALEN TUTUKLU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasının ardından, 4 Ocak’tan beri protestolar sürüyor. Protestolar nedeniyle 11 kişi tutuklandı. Şengel’in tahliyesi ile tutuklu öğrenci sayısı ikiye düştü.
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