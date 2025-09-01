Bir çocuk başından vurularak öldürüldü

Mardin'in Ömerli ilçesinde, tabancayla başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Kocasırt Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesinin duyulmasının ardından mahalleli, arazide M.B.’i hareketsiz halde gördü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. M.B., bir araca alınıp, ambulansın geldiği yöne doğru götürüldü. Yarı yolda, bulunduğu araçtan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.B., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından tabancayla vurulduğu öne sürülen M.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.B.’in cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen M.B., Kocasırt Mahallesi’nde toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA