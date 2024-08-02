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Bir halka arz daha onaylandı, borsaya bir şirket daha katılıyor

Bir halka arz daha onaylandı, borsaya bir şirket daha katılıyor
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin daha ilk halka arz başvurusuna onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının 37. bültenini yayımladı. Buna göre bültende Kurul, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzının onaylandığını duyurdu.

SPK haftalık bültenine göre Bahadır Kimya’nın mevcut ortaklarından Serkan BAHADIR’a ait 6.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 51 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin daha ilk halka arz başvurusuna onay verdi.

Etiketler spk borsa borsa istanbul halka arz yeni halka arz
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