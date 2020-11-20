Bir hemşireyi daha koronavirüsten kaybettik

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Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin, "Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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