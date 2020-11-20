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  3. 20 Kasım 2020 09:41

Bir hemşireyi daha koronavirüsten kaybettik

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü korona virüsüne yakalanan 40 yaşındaki hemşire Emine Ezen'in vefat ettiğini duyurdu.

Bir hemşireyi daha koronavirüsten kaybettik
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Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin, "Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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