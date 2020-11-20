Bir hemşireyi daha koronavirüsten kaybettik

Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin, "Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.