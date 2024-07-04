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Bir ilde daha ekmeğe zam

Bir ilde daha ekmeğe zam
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Bayburt'ta 230 gram ekmek 8,5 liradan 10 liraya yükseldi.

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı kararının ardından yurttaşlar, her gün artan temel ihtiyaç maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor.

Son olarak, ekmek fiyatlarına yapılan yeni zamda Bayburt'tan geldi.

220 gram olan ekmeklerin gramajı, 10 gram artırılarak 230 grama çıkarıldı.

Önceden 8,5 liradan satılan 220 gram ekmeğin yerini alacak 230 gram ekmek, yeni fiyatıyla 10 liradan satışa sunulacak.

Etiketler ekmek ekmeğe zam ekmeğe büyük zam Bayburt 
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