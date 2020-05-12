  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Mayıs 2020 15:39

Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı!

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde sokağa maskesiz olarak çıkmak yasaklandı.

Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde cadde ve sokaklarda maske ile dolaşmanın zorunlu olmasına karar verdi. 


 Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:


"Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
vali , balıkesir , maske , sokağa çıkma , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM