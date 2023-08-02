Bir ilde daha ulaşıma zam

Burdur Belediye Meclis'inin ağustos ayı oturumunda ÖTV zammının ardından Burdur S.S Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Taşıma Kooperatifi’nin talebi üzerine şehir içi halk otobüsü indi bindi ücreti 9 liradan 15 liraya çıkarıldı.

Burdur Belediye Meclisi'nin ağustos ayı oturumu Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında Halı Sarayı Meclis Salonu’nda yapıldı. 2 oturum halinde yapılan toplantıda gündemin 3. maddesinde S.S Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Taşıma Kooperatifi’nin ÖTV zammı, akaryakıt zammı, yedek parça ve işçilik ücretlerine gelen zamla nedeni ile özel halk otobüsleri fiyat tarifesine ve elektronik kart ve vize işlemleri fiyat tarifelerine zam yapılması talebi görüşüldü.

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Meclis'in birinci oturumunda gündem maddesi görüşülmek üzere ücret ve tarife komisyonuna havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ücret ve tarife komisyonunun çalışmasını tamamlaması için Meclis'e 1 saat ara verildi. Aranın ardından komisyon çalışmasını tamamlayarak meclise sundu. Komisyon teklifini ücret ve tarife komisyonu üyesi Salim Sevim açıkladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in oylamaya sunduğu gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken yeni fiyat tarifesi şöyle oldu;

"9 TL olan Şehiriçi indi-bindi 15 TL, 7 TL olan üniversite öğrenci 11 TL, 4,5 TL olan ilköğretim, lise öğrencileri için ücret 7,5 TL, 1 binişlik elektronik kullan-at QR kodu kağıt bilet 11 TL’den 18 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi Meclis kararının Valilik tarafından onaylanmasının ardından uygulanmaya başlanacak."