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Bir ilde eğitime ara verildi

Bir ilde eğitime ara verildi
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Samsun Valiliği, 13 ilçede beklenen sağanak yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İki gündür yoğun sağanak yağışın etkili olduğu Samsun'da 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. 

AA'da yer alan habere göre, kararı Samsun Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Etiketler samsun sağanak yağış
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