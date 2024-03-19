Bir ilde eğitime kar engeli

Hakkari Valiliği, kar yağışı sebebiyle il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELLERE İDARİ İZİN

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 20.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.