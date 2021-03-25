Bir köyde daha koronavirüs karantinası
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çiğdemli Köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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