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  3. 19 Ağustos 2020 13:37

Bir normalleşme kararı daha: Fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor!

Koronavirüs salgını başlangıcı sonrası kapatılan kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak.

Bir normalleşme kararı daha: Fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor!
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Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak.

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada, "COVID-19 nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak." dedi.

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