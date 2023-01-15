Bir sigara grubu daha indirim yaptı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun daha fiyatlara 1 TL indirim yaptığını duyurdu.

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalardan 1 TL aşağıda açıklamasının ardından JTI ve bugün de PM gurubu birçok üründe 1 TL indirime gitti" dedi.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

İşte yeni sigara fiyatları:

