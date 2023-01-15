  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir sigara grubu daha indirim yaptı

Bir sigara grubu daha indirim yaptı

Bir sigara grubu daha indirim yaptı
Güncelleme:

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun daha fiyatlara 1 TL indirim yaptığını duyurdu.

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalardan 1 TL aşağıda açıklamasının ardından JTI ve bugün de PM gurubu birçok üründe 1 TL indirime gitti" dedi.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

İşte yeni sigara fiyatları:

 

Etiketler sigara fiyatları 2023 Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sigaraya indirim sigara fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ormanda cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı eski kız arkadaşı çıktı
Hadise dekolteli elbisesiyle çömelerek poz verdi, Instagram alev aldı!
İki otomobili uzun namlulu silahla taradılar: Yaralılar var!
Serel Yereli'den çılgın pozlar! Süper mini elbisesiyle ayağını kaldırıp poz verdi
İlan sitelerinde ''EYT'' hareketliliği
Sınavda ''HDP'' sorusu soran akademisyenin başı yaşndı
Evde çıkan esrarengiz yangınlar ailenin kabusu oldu!
Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamı tepkisi: ''O az kalmış aklınızı alırım sizin''
72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
EYT'de son durum: Seçim sonrasına mı kalacak?