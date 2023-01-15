Bir sigara grubu daha indirim yaptı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun daha fiyatlara 1 TL indirim yaptığını duyurdu.
Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi.
Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalardan 1 TL aşağıda açıklamasının ardından JTI ve bugün de PM gurubu birçok üründe 1 TL indirime gitti" dedi.
Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.
İşte yeni sigara fiyatları:
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