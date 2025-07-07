Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra JTI ve BAT grubunun ardından Imperial Tobacco grubu sigaralarına da zam geldi. Gelen zamla birlikte BAT grubu sigaraların en ucuzu 79 TL'ye yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu.

Dündar, Imperial Tobacco grubuna yarından itibaren (8 Temmuz) geçerli olacak şekilde zam geleceğini açıkladı.

Dündar’ın aktardığına göre zammın ardından Imperial Tobacco grubuna ait en ucuz sigara 79 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükselecek.

BAT ve JTI grubuna ait sigaralarda da geçtiğimiz günlerde fiyat artışı gerçekleşmişti.

Zamların ardından BAT ve JTI grubunun en pahalı sigaraları 96 TL olurken en ucuz sigaraları 80 TL olmuştu.

İşte Imperial Tobacco grubu sigaralarının zamlı fiyatları:

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.