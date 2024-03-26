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Bitcoin yeniden gaza bastı

Bitcoin yeniden gaza bastı
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Son günlerde düşüşe geçen kripto para piyasasında rüzgar tersine döndü. Bitcoin, yeniden 71 bin doları aştı.

Kripto paralar kâr satışlarının ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

En büyük kripto varlık Bitcoin, 71 bin doları aştı. Üst üste dört gündür pozitif seyreden Bitcoin, yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.

Kripto varlık, gün içerisinde 71 bin 350 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin, 14 Mart'ta 73 bin 780 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı. Kripto varlık, zirveden gelen kâr satışlarıyla yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetmiş ve 60 bin dolar bandına gerilemişti.

Bitcoin, dün yüzde 7'den fazla değer kazanarak 10 günün en yüksek seviyesini gördü.

Etiketler bitcoin kripto para coin
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