BM Türkiye'den KHK'lılar için savunma istedi!

Kamu görevlisiyle 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen bir kamu görevlisinin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi’ne yaptığı başvuruya görülmeye değer buldu ve Türkiye’den savunma istendi.

GazeteDuvar'dan Murat Güreş'in haberine göre İnsan Hakları hukukçusu Kurtuluş Baştimar, Komite’nin başvuruyu görülmeye değer bulmasının çok önemli bir karar olduğunu söyledi.

Baştimar, şu bilgileri verdi: “BM aldığı bu karar ile uluslararası hukukta bazı teamülleri paramparça etti. Başvurucumuz 672 Saylı KHK ile ihraç edildiğinde başvuracak bir merci yoktu. İdare Mahkemeleri ve Danıştay bu hususta yetkisizlik kararı veriyordu. Biz, OHAL İnceleme Komisyonu’nun gösterdiği iç hukuk yollarına başvurmadan konuyu doğrudan BM İnsan Hakları Komitesi’ne gönderdik. Bunu yaparken de, ‘iç hukukun tüketilmesi makul olmayan bir süre alıyor’ istisnasından yola çıktık. BM konuyu görüşmeye değer buldu ve Türkiye’den savunma istedi. Çıkacak karar Türkiye’deki iç hukuk sisteminin, uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu göstermesi bakımından önemli. Biliyorsunuz Türkiye’de iç hukuk yolu tüketilmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilemiyordu. Ama BM İnsan Hakları Komitesi’ne iç hukuk yolunu tüketmeden başvurmak mümkün.”

ERGENEKON DAVASI DA BM’YE TAŞINMIŞTI

Komite’den çıkacak kararların AİHM tarafından bağlayıcı olduğunu söyleyen Baştimar, Birleşmiş Milletler bünyesinde bir de ‘Keyfi Tutuklamalar Çalışma Komitesi’ olduğunu ve daha önce Ergenekon davasıyla ilgili buradan bir karar çıktığını belirtti: “Ünlü insan hakları avukatı Jared Genser, Ergenekon davasını BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Komitesi’ne götürmüştü. Komite, tüm sanıklarla ilgili olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin keyfi tutuklama, âdil yargılama ve savunma hakkına dair üç maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Ayrıca Türkiye’den sanıkların durumlarının telafi edilmesini istedi ve tazminat hakkı doğduğunu açıkladı. Bu dava daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de (AİHM) taşındı. AİHM bu dosyaları yeniden görüşmeye gerek olmadığını BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Komitesi kararının bağlayıcı olduğunu ilan ederek devrim niteliğinde bir karar verdi.”

AİHM’nin Türkiye’den giden on binlerce dosya nedeniyle başvuru almayı geçici olarak durdurduğunu dikkat çeken Baştimar, bu nedenle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne başvuruların önemli olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE BİR İHLAL KARARI VERMİŞTİ

BM İnsan Hakları Komitesi, 28 Mayıs 2019 tarihli kararında “FETÖ üyesi’’ oldukları iddiasıyla 2017 yılında Malezya’da gözaltına alınarak Türkiye’ye teslim edilen akademisyen İsmet Özçelik ile Time International School Müdürü Turgay Karaman’ın özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirtmişti. Bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapan Komite, Ankara’ya kararın uygulanması için 180 gün tanımıştı.