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Bodrum'da inşaat yasağını delene ceza

Bodrum'da inşaat yasağını delene ceza
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Bodrum'da inşaat yasağı tedbirlerine uymadığı tespit edilen 50 hafriyat kamyonu ile beton mikserlerine para cezası kesildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, 50 hafriyat kamyonu ile beton mikserlerine, 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira idari para cezası kesti.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler Turgutreis- Göltürkbükü mahalleleri arasında hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 50 hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira cezai işlem uyguladı.

Etiketler inşaat yasak ceza
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