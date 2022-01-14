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Bodrum'da nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Bodrum'da nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tehdit altına olan türlerden Akdeniz foku görüntülendi. Limanda balık avlayan balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bodrum, Bitez Limanı'nda, bugün sabah saatlerinse balıkçı teknelerinin bulunduğu yerde balıkçılar nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, fokun, limanda kefal sürüsünün peşinde giderek avlanmaya çalışması yer aldı. Su yüzeyine çıkan fok daha sonra gözden kayboldu.

 

DHA

Etiketler bodrum akdeniz foku
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