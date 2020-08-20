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  3. 20 Ağustos 2020 22:20

Bodrum'da yine su borusu patladı, tonlarca su boşa gitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca içme suyu boşa giderken, denizin rengi değişti.

Bodrum'da yine su borusu patladı, tonlarca su boşa gitti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle birçok noktada su kesintileri yaşanırken, akan suyla denizin rengi değişti.

Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas Geyik Barajı'ndan döşenen 140 kilometre uzunluğundaki ana isale hattının Akyarlar  Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki boru dün saat 20.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından tonlarca içme suyu boşa akarken, yolun bir kısmında da çökme meydana geldi. Öte yandan boşa akan sular, denizin rengini de değişirdi. Patlayan boru sebebiyle ilçede sular kesilirken, bakım onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin devam edeceği belirtildi. Bodrum daha önce de sık sık su borularının patlamasıyla gündeme gelmişti.

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deniz , içme suyu , renk
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