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  3. 04 Şubat 2021 10:43

Boğaziçi rektörü Bulu: ''Olayların büyümesinin bir sebebi de...''

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, kendisine karşı sürdürülen protestolarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bulu, "Burada olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi" dedi.

Boğaziçi rektörü Bulu: ''Olayların büyümesinin bir sebebi de...''
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Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'a konuşan Prof. Bulu, Boğaziçi'nde demokrasi ve eleştiri kültürünün bulunduğunu belirterek "Bunlar bilimin gelişmesi için olmazsa olmazlar arasında. Bu kapsamda ben insanların kendisini ifade edeceğini, zaman içinde uzlaşma noktasına geleceğini düşünüyorum" dedi. 

Prof. Bulu, devamında "Burada, olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi. Sorun biraz da bunlarla ilgili diye düşünüyorum. Zaman içinde bu hallolacaktır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Hürriyet

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