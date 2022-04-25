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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine güvenlik müdahalesi!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine güvenlik müdahalesi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Mayıs dolayısıyla stant açan öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) üyesi öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin stant açtı.

Öğrencilerin açtığı stanta özel güvenlik görevlileri müdahale etti. DGB üyeleri üniversite dışına çıkartıldığı sırada Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri saldırıya tepki gösterdi.

Müdahale sırasında gözaltına alınan 2 öğrenci karakola götürüldü.

Etiketler boğaziçi üniversitesi 1 mayıs standı
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