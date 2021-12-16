Boğaziçililer sporda yılın en iyilerini ödüllendirdi
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl 11.sini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde yılın en başarılı sporcuları, spor yorumcuları, yöneticiler, teknik direktörler ve yılın en iyi takımları belli oldu.
En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve
En İyi Spor Programı kategorilerinde verilen olan ödüller bu yılki sahiplerini buldu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021 Spor Ödülleri’nde kazananlar şöyle;
En İyi Spor Programı kategorilerinde verilen olan ödüller bu yılki sahiplerini buldu. Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021 Spor Ödülleri’nde kazananlar şöyle;
Sistem 9 - En İyi Takım: Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı
En İyi Basketbol Oyuncusu: Alperen Şengün - Houston Rockets
Bilyoner - En İyi Voleybol Oyuncusu: Eda Erdem Dündar - Fenerbahçe SK
Kale - En İyi Bireysel Sporcu: Mete Gazoz - Milli Okçu
En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Ersin Destanoğlu - Beşiktaş Jimnastik Kulübü
En İyi Çıkış Yapan Takım: Nesibe Aydın GSK
En İyi Antrenör: Göktuğ Ergin – Okçuluk Milli Antrenörü
En İyi Spor Yorumcusu: Serhan Acar - S Sport
En İyi Spor Programı: Amerikan Mutfak - İnan Özdemir ve Kaan Kural (Socrates Dergi Youtube dijital platformu)
En İyi Spor Yöneticisi: Birol Aydın - Türkiye Özel Sporcular Federayon Başkanı
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Nevriye Yılmaz
Özel Başarı Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu
Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) Ödülleri :
Ampute Milli Futbol Takımı
Merve Akpınar (Hentbolcu)
Kadın Voleybol Takımı
Golbol Kadın Milli Takımı
Abdullah Öztürk (Masa Tenisi)
Ayşegül Pehlivanlar (Paralimpik Atıcı)
Down Sendromlular Futsal Erkek Milli Takımı
Ahmet Önder (Cimnastik)
Koral Berkin Kutlu ( Paralimpik Yüzücü)
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
Sevilay Öztürk ( Paralimpik Yüzücü)
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanıyor.
Sporda pek çok ilk’e imza atan ve Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Spor Kurulu son 11 yıldır verdiği Spor Ödülleri ile ülkemizde spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmeyi hedefliyor.
Bu on kategoride verilecek olan ödüller, oylamanın sonlanmasının ardından 20 Aralık Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de saat 20.00’da gerçekleşecektir. Spor Ödülleri eş zamanlı olarak Sports Committee Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.
Sporu ve sporcuyu desteklemek isteyen herkesi spor ve kardeşlik dolu ödül gecesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.
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