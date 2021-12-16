Boğaziçililer sporda yılın en iyilerini ödüllendirdi

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl 11.sini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde yılın en başarılı sporcuları, spor yorumcuları, yöneticiler, teknik direktörler ve yılın en iyi takımları belli oldu.

En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve

En İyi Spor Programı kategorilerinde verilen olan ödüller bu yılki sahiplerini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021 Spor Ödülleri’nde kazananlar şöyle;

En İyi Spor Programı kategorilerinde verilen olan ödüller bu yılki sahiplerini buldu. Boğaziçi

Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021 Spor Ödülleri’nde kazananlar şöyle;

Sistem 9 - En İyi Takım: Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı

En İyi Basketbol Oyuncusu: Alperen Şengün - Houston Rockets

Bilyoner - En İyi Voleybol Oyuncusu: Eda Erdem Dündar - Fenerbahçe SK

Kale - En İyi Bireysel Sporcu: Mete Gazoz - Milli Okçu

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Ersin Destanoğlu - Beşiktaş Jimnastik Kulübü

En İyi Çıkış Yapan Takım: Nesibe Aydın GSK

En İyi Antrenör: Göktuğ Ergin – Okçuluk Milli Antrenörü

En İyi Spor Yorumcusu: Serhan Acar - S Sport

En İyi Spor Programı: Amerikan Mutfak - İnan Özdemir ve Kaan Kural (Socrates Dergi Youtube dijital platformu)

En İyi Spor Yöneticisi: Birol Aydın - Türkiye Özel Sporcular Federayon Başkanı

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Nevriye Yılmaz

Özel Başarı Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu

Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) Ödülleri :

Ampute Milli Futbol Takımı

Merve Akpınar (Hentbolcu)

Kadın Voleybol Takımı

Golbol Kadın Milli Takımı

Abdullah Öztürk (Masa Tenisi)

Ayşegül Pehlivanlar (Paralimpik Atıcı)

Down Sendromlular Futsal Erkek Milli Takımı

Ahmet Önder (Cimnastik)

Koral Berkin Kutlu ( Paralimpik Yüzücü)

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı

Sevilay Öztürk ( Paralimpik Yüzücü)

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanıyor.

Sporda pek çok ilk’e imza atan ve Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Spor Kurulu son 11 yıldır verdiği Spor Ödülleri ile ülkemizde spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu on kategoride verilecek olan ödüller, oylamanın sonlanmasının ardından 20 Aralık Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de saat 20.00’da gerçekleşecektir. Spor Ödülleri eş zamanlı olarak Sports Committee Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.

Sporu ve sporcuyu desteklemek isteyen herkesi spor ve kardeşlik dolu ödül gecesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.