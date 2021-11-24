Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik kararına soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın teklifi ile hayata geçirilen "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin TL alınması" ve "suyun metreküpünün yabancılara yüksek fiyata satılması" kararına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz haftalarda Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarda nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti. Özcan, Bolu'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediklerini belirterek, yabancıların su ve çöp kullanımıyla ilgili ücretlerini artıracaklarını belirtmişti. Özcan'ın daha önce duyurduğu bu tasarılarla birlikte, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah kıyan yabancı uyruklulardan 100 TL alınması teklifi belediye meclisinden geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu tasarının meclisten geçerek yasalaşmasının ardından tartışmalar başladı. İnsan hakları savunucuları, Özcan ve belediye meclis üyelerinin insan haklarının ihlal ettiğini belirtti. Adalet Bakanlığı da söz konusu kararla ilgili harekete geçti. Buna göre Adalet Bakanlığı'na bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından kararla ilgili inceleme başlatıldı.

KARAR DEĞERLENDİRECEK

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Meclisi'nde alınan kararı değerlendirdikten sonra kararını açıklayacak. İhtimaller arasında, söz konusu yasanın iptal edilmesi de var. Eğer Adalet Bakanlığı söz konusu yasanın insan haklarını ihlal ettiğini tespit ederse, bu yasanın yürürlükten kaldırılabileceği konuşuluyor.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığınca, Bolu Belediye Meclisi’nin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Bakanlık kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre; soruşturmada Anayasa’da yer alan ’kanun önünde eşitlik’ ilkesi, ’eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı’, ’nefret ve ayırımcılık’ ile ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ’görevi kötüye kullanma’ suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak. Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak.