Bölücü terör örgütü PKK kongresini topladı

Bölücü terör örgütü PKK kongresini topladığı, alınan kararların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, ''Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur.'' denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Bölücü terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede alınan kararların kısa bir zaman içinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, silah bırakma ve fesih kararına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bölücü terör örgütü PKK'nın kongresini topladığı iddialarına ilişkin ''PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz.'' demişti.

PERVİN BULDAN: HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman'da kurulan taziye evini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Taziye ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Öncelikle ben sevgili Sırrı Süreyya Önder yoldaşıma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Bugün onun taziyesi için Adıyaman'a geldik. Ama bugün başka bir haber de geldi bize. PKK'nin yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular. Bu tabii ki; önemli bir gelişmeydi" dedi.

'TARİHİ BİR DÖNEM'

Pervin Buldan, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve bu sürece bir katkı anlamında anlaşılmalıdır bence. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye istediği o barış sürecine, demokratikleşme sürecine, elbette ki bundan sonra çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben açıkçası tarihi bir dönem, tarihsel bir dönem olarak değerlendiriyorum bugünkü açıklamayı. Ancak bugünü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük arkadaşımın, yoldaşımın. Bugünü göremedi ama bu emeğini asla Türkiye halkları unutmayacak. Bizce bu barışı ona elbette ki armağan edeceğiz. Böyle söyleyeyim" diye konuştu.

'TAKVİM BELLİ DEĞİL, SÜRECE İNANIYORUZ'

Buldan, "Henüz takvim belli değil. Zor bir kongre toplantısı oldu. Biliyorsunuz; PKK'nin kongreyi toplaması öyle çok kolay bir şey değil. Günlerdir beklediğimiz bir şey. Hatta tarih de belirtilmiş 3 ve 7 Mayıs tarihlerinde toplantıyı yapmışlar. Açıklamada öyle söyleniyor. Zor olan bir şey gerçekleşti. Tarihi bir şey gerçekleşti. Ne zaman detaylı bir açıklama yapılacağına dair elimizde net bir şey yok. Fakat şimdi sıra elbette ki demokratikleşme alanında adımların atılması. Bu çok önemli elbette ki. Bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için de mücadelemize elbette ki devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var bu alanda. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Şimdi herkes Türkiye'nin geleceğine odaklansın. Atılacak olan adımlar elbette ki Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz" dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, 'Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı' başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. PKK'nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır. Öncelikle, uzun süreli çatışmalı süreçte yaşamlarını yitiren tüm insanlarımızı derin bir hürmetle anıyoruz. Acının rengi, dili ve kimliğinin olmadığını onlarca yıllık acı tecrübe hepimize göstermiştir. Bugün Türk'ün, Kürt'ün, Çerkez'in, Arap'ın, Alevi'nin, Sünni'nin, bütün kimlik ve inançların gözyaşları aynı denizde buluşmuştur. Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz; tüm yitirdiklerimizin anısını kutsal bir emanet olarak koruyacağız ve ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Şimdi, ortak ve eşit yaşam iradesini her şeyin önüne koyma vaktidir. Demokratik bir topluma, özgür siyasete, evrensel hukuka derinden inanma, demokratikleşme için çalışma ve adımlar atma dönemidir. Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin. Bu ülkede bundan böyle inkarın ve silahların değil siyasetin, öfkenin değil demokratik ve toplumsal uzlaşının, ayrılığın değil birlikte ve eşit yaşamın sesi yükselsin" denildi.

'DEMOKRASİ VE ADALETİN SESİ YÜKSELMELİ'

Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açıldığına dikkat çekilerek, "DEM Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir. Toplumsal barışın inşası için Meclis'in önünde duran tarihsel görev, hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur. Bu tarihi anda, Türkiye'nin demokratik geleceğini kurma fırsatını başarıya ulaştırmak için yürütme erkinin de tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır. Bu sürecin gelişmesinde tarihi bir sorumluluk üstlenen Sayın Abdullah Öcalan'a; barışın bedelini canlarıyla, evlatlarıyla, gözyaşlarıyla ödeyen Türkiye halklarına; çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ve sürece olumlu yaklaşan ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm muhalefet liderlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'BU YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR'

Açıklamada, "Bu sürecin başarıya ulaşması için siyasi kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve en önemlisi 85 milyon yurttaşımızın her birine barışı koruma, inşa etme ve geleceği bugünden kazanma görevi düşmektedir. İstiyoruz ki Türkiye’nin barışı Ortadoğu'ya umut, dünyaya ilham olsun. DEM Parti olarak, Mezopotamya ve Anadolu halklarına kutsal bir söz veriyoruz; gerçekle yüzleşmekten, adaleti tesis etmekten kaçmayacağız; kaybettiklerimizin ruhunu incitecek hiçbir adıma, süreci zedeleyecek hiçbir söyleme, barışın yolunu kesecek hiçbir eyleme asla izin vermeyeceğiz. Eşit yurttaşlığın, demokratik siyasetin ve barışın yılmaz savunucuları ve taşıyıcıları olacağız. Bugün bir yandan büyük bir umudun, bir yandan da tarihin yüklediği derin bir sorumluluğun ağırlığını taşıyoruz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu irade beyanımızı, ömrünü barışa ve halkların kardeşliğine adamış, yüreği hep ezilenlerin yanında atmış sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i bir kez daha anarak tamamlıyoruz. Barışın ve kardeşliğin ışığını bu topraklara mutlaka getireceğiz" denildi.