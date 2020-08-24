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  3. 24 Ağustos 2020 18:34

Bolu'da esnafın ''tezgah'' tartışması

Bolu’da bir grup esnaf, koronavirüse rağmen tezgar açmak isteyince tartışma yaşandı. Tartışma, vatandaşların ve yetkililerin olaya müdahale etmesi ile son buldu.

Bolu'da esnafın ''tezgah'' tartışması
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Bolu’da İhsaniye Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan pazarda koronavirüs önlemleri kapsamında tezgah arasındaki mesafe artırılarak, sayı azaltıldı.

Esnafın bazıları tezgah kurmak isteyince tartışma çıktı. Yasağa rağmen tezgah kuran kişilerin önüne pazarcılardan bazıları araçlarını çekti. Esnaf birbirlerine bağırırken, olay yerine zabıta ve polis ekipleri geldi. Yetkililerin yaptığı görüşmelerin ardından esnaf sakinleştirildi.

Alınan tedbirler kapsamında fazla tezgah kurulmasına ise izin verilmedi.

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