Bomba ihbarı: Ankara'da hareketli dakikalar

İstanbul'daki hain terör saldırısının acısı henüz tazeyken, Ankara'dan korkutan bir ihbar geldi.

Başkentte yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin fünye ile patlattığı çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde meydana geldi. Yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.