Borsa haftanın son işlem gününe böyle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 7.821,97 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,57 puan artışla ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 7.821,97 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazancıyla 7.813,40 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.

Öte yandan, dün TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli borç stoku, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 puanın direnç öne çıktığını aktaran analistler, 7.800 ve 7.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.