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Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul güne rekorla başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.514,47 puandan başladı. Endeks, 8.590 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,80 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.514,47 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 8.496,66 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.577,35 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade ederek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM), Türkiye'de dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Parasal aktarım mekanizmasını bozuyor ve kamunun kullanmadığı bir kaynak, kamunun üzerinde bir yük. Dolayısıyla buradan çıkış bizim hedefimizdir ama piyasaları bozmadan çıkıyoruz. Sabırla, zamanla biz KKM'den çıkacağız." dedi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.570 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler borsa istanbul rekor bıst 100
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