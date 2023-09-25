  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa İstanbul'dan ''altın'' açıklaması

Borsa İstanbul'dan ''altın'' açıklaması

Borsa İstanbul'dan ''altın'' açıklaması
Güncelleme:

Borsa İstanbul, işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulaması kapsamının genişletildiğini duyurdu.

İşlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulaması kapsamı genişletildi. 

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler" konulu duyuru ile işlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacağının bildirildiği anımsatıldı.

Kota kapsamının genişletildiği belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kota kapsamına, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 7108.12.00.00.12 standart dışı işlenmemiş altın ile 7108.12.00.00.13 standart işlenmemiş altına ek olarak 22.09.2023 tarihinden itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00,7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatları da dahil edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu nedenle Borsa İstanbul tarafından 22 Eylül 2023'ten itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatlarının Borsa'ya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Etiketler Borsa İstanbul altın açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak yerel seçim pazarlığı
Ece Ronay'dan yardım çığlığı: ''Başıma gelebilecek her şeyin sorumlusu eski eşim''
İkinci el araç satışlarının neden durduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın serveti ortaya çıktı
Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 5 yaralı
Honda'nın yeni hibrit SUV'u ZR-V Türkiye'de
Filenin Sultanı'ndan müjdeli haber! Bizzat kendisi duyurdu
Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu
Yeşil Sol Parti ismini değiştirdi
Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı