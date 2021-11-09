Boşanma Avukatı Öncelikle Çiftleri Barıştırmayı Hedefler

Son yıllarda bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de boşanma oranlarında ciddi oranda artış görülüyor.

Eğer evliliğinizi bitirmeyi düşünüyorsanız ilk aklınıza gelen soru bir boşanma avukatına müracaat etmenizin gerekip, gerekmeyeceğidir. Genel kural olarak mahkemelerde işlerinizi düzgün bir şekilde yürütmek istiyorsanız, dava ve/veya davalarınızı avukatlar yardımı ile yürütmelisiniz.

Boşanma davası kanuni bir işlem olduğu için, bu alanda yanlış bir adım atarsanız zarar görebilirsiniz ve yaşamınızın kalan süresinde bu zararı telafi edemeyebilirsiniz. Her ne kadar yasal problemleri çözmek için eşinizle birlikte çalışabileceğinize inanıyor olsanız da, resmi kuralların tam olarak bilinmemesi çeşitli hatalar yapılmasına yol açabilir. Bu nedenle dava açmak isteyen herkes en iyi boşanma avukatı ile çalışmayı tercih edebilir. Bu arayış sırasında unutulmaması gereken konulardan bir tanesi de her ünlü boşanma avukatı esasen en iyi boşanma davası avukatları arasında olmayabilir. Hukuk eğitimini tamamlayan bütün avukatlar bu konularda eşit derecede başarılı olma şansına sahiptir.

Bir boşanma davasında karşılaşılabilecek başlıca sorunlar şunlardır:

Reşit olmayan çocukların velayeti

Nafaka bağlanması

Mülk paylaşımı

Kusurlu taraf ve/veya tarafların belirlenmesi

Hemen anlaşılacağı gibi bu başlıkların her birisi başlı başına bir uzmanlık konusu olup, oldukça karmaşık yasal kurallara bağlıdır. Avukatlar bu konular üzerinde 4 yıl eğitim aldıktan sonra, çoğu kez aile hukuku, velayet ve nafaka gibi konularda da uzmanlaşmaktadırlar. Her boşanma davasının konusu ve konu ayrıntılarını farklı olduğunu hesaba katarsak, öncelikle sizin için en önemli konuyu belirleyip daha sonra bir nafaka avukatı veya aile hukuku avukatı ile birlikte hareket etmeniz menfaatinize uygun olacaktır. Eğer sizin için en önemli konu çocukların velayeti ise velayet davasında en iyi avukat hakkında araştırma yapmanız gereklidir. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde bu konular üzerinde çalışan avukat sayısı çok fazladır. Bu nedenle yaşamınızın ilerleyen dönemlerinde pişmanlık yaşamamak için boşanma avukatı İstanbul konusunda size en çok vakit ayırabilecek avukat için detaylı araştırmalar yapabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Tanımı Ve Görevleri

Bizim ülkemizde avukatların kendilerini uzmanlık alanlarına göre tanıtarak, ona göre dava seçmeleri rastlanan bir durum değildir. Her avukatın, her davaya girebilme yetkisi vardı. Fakat avukatların uzmanlık alanları çevreleri tarafından bilinir. Eğer bir avukat yıllarca boşanma davası üzerinde çalışmış ise yakın çevresi tarafından boşanma avukatı olarak tanımlanır.

Eğer boşanma davası açmaya kesin kararlı iseniz, açacağınız davanın çekişmeli boşanma davası veya anlaşmalı boşanma davası olduğuna bakmadan kanuni menfaatlerinizi korumak için bir boşanma avukatı ile iletişim halinde olmalısınız. Boşanma avukatı ile anlaştığınızda, avukatın sizin için yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:

Davanın başlangıcından sonuçlanmasına kadar geçen süre içinde, her aşamanın takip edilmesi,

Dilekçe vb. kanuni evrakların kaleme alınması,

Dava ile ilgili bütün duruşmalarda hazır bulunulması,

Savunduğu tarafın yasal haklarının korunması,

İşlemlerin olabildiğince hızlı yürütülmesini sağlamaktır.

Çekişmeli Boşanma ve Anlaşmalı Boşanma Arasında Ne Fark Vardır?

Hukuki anlamda boşanma davaları 2 ayrı grupta incelenir. Boşanma davaları sınıflandırmaları şunlardır:

Çekişmeli boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma çiftlerin bütün ayrıntılar hakkında aynı fikirde oldukları ve bir tek celsede sonuçlanabilen davalardır.

Çekişmeli boşanma davası ise çiftler bir ya da daha fazla konuda anlaşamadıkları için kendi yasal hakları konusunda hâkimin karar vermesini istedikleri boşanmalardır. Bu davalar en az 1 yıl sürebilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

Boşanma süreci davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösterir. Genel olarak anlaşmalı boşanma davaları 10 gün ile 1.5 aylık zaman zarfında sonuçlanır. Çekişmeli davaların sonuçlanması için ise 1-1.5 yıl ya da daha fazla süre gerekebilir. Bu süreler belirtilirken, araya girebilecek adli tatil dönemleri hesaba katılmamış olup, yaklaşık bir zaman belirtiliyor.

Boşanma Davasında Avukatın Rolü Neden Önemlidir?

Bütün davalar gibi boşanma davaları da kanuni kurallar çerçevesinde yürütülmesi gereken süreçlerdir. Bu süreçler belli kurallar ve usullere göre işler.

Öncelikle avukat Hukuk Muhakemeleri kanununda belirtilen şartlara uygun olarak bir dilekçe hazırlar. Daha sonra hazırlanan bu dilekçenin Tebligat konuna uygun biçimde taraflara tebliğ edilmesini sağlar. Dilekçe yazılırken, tarafların boşanma talepleri, Türk Medeni Kanununda kabul edilen boşanma nedenleri temel alınarak belirtilmelidir. Taraflar dilekçede, dava sonuçlandığında almak istedikleri hakların da kanuni dayanak noktalarını da belirtmelidir. Tedbir kararının alınması gereken davalarda hazırlanan dilekçeler ise, 6284 sayılı kanunda belirlenen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşte bütün bu sürecin bilinçli bir şekilde yönetilmesi için boşanma avukatı, Hukuk fakültesine devam ederek aldığı eğitim sırasında edindiği bilgiyi ve iş hayatında edindiği tecrübeyi ortaya koyar. Böylece işlemlerin doğru yürümesi ve tarafların özellikle çocukların mağdur edilmesi önlenir.

En İyi Boşanma Avukatı Arayışı Yanlıştır

Bütün avukatlar bu konuda yeterlidir. Bu nedenle de en iyi boşanma avukatı İstanbul sınırları içerisinde kimdir ya da en iyi boşanma avukatı İstanbul Anadolu yakası bölgesinde kimdir gibi bir arayışa girmek çok da anlamlı değildir. Bu tip arayışlar, avukatlar arasında da gereksiz ve faydasız bir rekabete yol açabilmektedir. Oysaki Hukuk eğitimi aldıktan sonra avukat olmak için gereken basamakları tamamlamış bulunan, bütün avukatlar boşanma davasında aynı sonuca ulaşacaktır.

Sonuç olarak, bütün avukatların uymak zorunda oldukları kanun maddeleri aynıdır. Kanuni kurallar son derece açık ve sarihtir. Yasa hükümleri avukatların tercihine göre değiştirilemez. Yasa hükümlerinin doğru uygulanabilmesi ve tarafların mağduriyet yaşamaması için mutlaka Hukuk fakültesinde eğitim almış bir avukat ile birlikte çalışılması gereklidir.

Sizin ve çocuklarınızın haklarının eksiksiz olarak korunabilmesi ve aklınıza takılan soruların mantıklı ve doğru bir şekilde cevaplandırılabilmesi için boşanma davaları, boşanma avukatları ile birlikte yürütülmelidir.

Evlendikten Sonra Boşanabilmek İçin Ne Kadar Zaman Gereklidir?

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen kurallar uyarınca, çiftler boşanmaya karar verdikten sonra anlaşmalı boşanma davası açmak istiyorlar ise en az 1 yıl boyunca evli kalmış olmalıdırlar.

Çiftler hiçbir konuda anlaşamayıp, çekişmeli boşanma davası açarak boşanmayı düşünüyorlarsa, Türk Medeni Kanununa göre evlilik akdine imza attıktan sonra beklemeleri gereken bir süre sınırlaması yoktur. Yani çekişmeli boşanma davası evlilik birliği kurulduktan sonraki herhangi bir zaman diliminde açılabildiği halde anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az 1 yıl evli kalmış olma zorunluluğu vardır.

3 Yıl Ayrı Yaşayan Çiftlerin Boşanması Gerçekleşir Mi?

Genel bir hukuk kuralı olarak çiftlerin 3 yıl gibi bir süre boyunca ayrı yaşaması ve bu süre içinde fiili bir birliktelik yaşamamış olmaları halinde boşanmaları kanuni olarak geçerlilik kazanır. Fakat bu durumun da diğer hukuk kuralları gibi çok çeşitli alt başlıkları vardır. Yani her evli çiftin 3 yıl boyunca ayrı yaşaması boşanmaları için yeterli sayılmaz. Bu durumda da her iki tarafın da herhangi bir suiistimale uğramadan ve beklenti eksikliği yaşamadan haklarını koruyabilmesi için bir avukat tarafından yönlendirilmesi gerektiği gibi davanın da bir avukat tarafından sonuçlandırılmasında yarar vardır.