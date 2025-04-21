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Boykot çağrıları sonrası CHP'li belediyelerde kiralık araba krizi!

Boykot çağrıları sonrası CHP'li belediyelerde kiralık araba krizi!
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CHP lideri Özel'in açıkladığı "boykot listesi"nde yer alan Doğuş Grubu otomobilleri CHP'li belediyelerde krize yol açtı. CHP'li belediyeler "Türkiye'ye Doğuş Otomobil'in getirdiği kiralık araçları iade edip yerli araç alın" talimatı gönderdiği belediyelerde kriz var...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp, görevden alınarak tutuklanmasının ardından CHP'nin gerçekleştirdiği mitinglere ekranlarında yer vermeyen NTV'nin de bağlı olduğu Doğuş Grubu şirketleri için boykot kararı almıştı.

Özel'in bu boykot kararıyla birlikte CHP'li belediyelerde şimdi "kiralık araç" krizi yaşanıyor.

Türkiye'deki tüm belediyeler araç çözümü için kiralık araçları kullanırken belediyelerde en çok kullanılan araçlar da Doğuş Grubu tarafından Türkiye'ye getirilen Audi, Skoda ve Volkswagen grubu araçlar olduğu biliniyor.

CHP lideri Özel, CHP'li belediyelere "Doğuş Grubu kiralık araçları iade edip yerlerine yerli otomobiller kiralayın" talimatı verince ortalık karıştı.

CHP'li belediyeler Genel Başkanları'ndan gelen bu çağrıya uymak isterken Türkiye'de üretilen ve "yerli" sınıfındaki Renault Clio ve benzer otomobillerin sunduğu olanaklar Audi, Volkswagen ve Skoda araçlardaki olanaklardan geride kalınca parti içerisinde kiralık araç krizi ortaya çıktı.

 

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Etiketler özgür özel kiralık araç renault Clio Volkswagen audi Skoda kiralık araçlar belediyeler chpli belediyeler
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