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  3. 04 Ağustos 2017 11:14

Böyle düğün hediyesi görülmedi

Çanakkale'de bir düğünde damadın arkadaşları ilginç bir düğün hediyesi verdi.

Böyle düğün hediyesi görülmedi
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Çanakkale’de dünya evine giren Gürkan ve Esin Çetin’e arkadaşları unutamayacakları bir düğün hediyesi verdi. Salona getirilen dev paketten çıkan market arabası, hem gelinle damadı hem de davetlileri şaşırttı.

Ayvacık ilçesinde yaşayan Esin Can ve Gürkan Çetin, önceki gün düzenlenen bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Damat Gürkan Çetin’in arkadaşları, genç çifte unutamayacakları bir hediye vermek istedi. Takı töreninden hemen önce, hediye vermek istediklerini söyleyen arkadaşları, salona dev bir koli getirdi. Heyecanla paketi açan Damat Çetin, içerisinden önünde ’Taksi’ plakası olan, gelin arabası şeklinde süslenmiş bir market alışveriş arabası çıktığını gördü. Damat hediyeye anlam vermeye çalışırken, muzip arkadaşlar, bu sefer de bir direksiyon getirerek Gürkan Çetin’i alışveriş arabasının içerisine oturttu. Gelin Esin Can ise, eşini salonda bir süre gezdirdi. Arkadaşlarının damada hediyesi, davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Hediye araba ile hatıra fotoğrafı da çektirilmesinin ardından, düğün kaldığı yerden devam etti.








İHA

market arabası , düğün hediyesi
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