  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal!

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal!

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal!
Güncelleme:

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. 

DHA

Etiketler bozcaada gökçeada feribot seferleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Başkan'a süper lüks makam aracı
Gelmek bilmeyen kış şimdi geliyor! Meteoroloji il il uyardı
2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Rakam belli oldu
Jesus'un yenilgi sonrası yaptığı kısa konuşma ortaya çıktı
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan sınırları zorlayan poz!
Bir ilimiz kar altında! 3 ilçede okullar tatil edildi
Staj görüşmesine giden lise öğrencisine mide bulandıran taciz!
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninden tepki çeken dans
Mehmet Barlas'tan İmamoğlu için ilginç iddia
Benzin ve motorine sessiz sedasız zam geldi