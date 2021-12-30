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Bu akıllı saat, diyabet hastalarını parmak delmekten kurtaracak

Bu akıllı saat, diyabet hastalarını parmak delmekten kurtaracak

Quantum Operation adlı bir şirket, kan şekeri seviyelerini invaziv olmayan bir şekilde ölçebilen akıllı saat duyurdu.

Diyabet hastaları, kan şekeri seviyelerini ölçebilmek için genellikle parmaklarını delmek zorunda kalıyor. Bu da hem hastaların canını yakıyor hem de teknolojik bir çözüm olarak görülmüyor. Apple'ın gelecek yıl çıkartacağı Apple Watch Series 8 modelinde ise parmak delmeye gerek kalmadan, non-invaziv kan şekeri izlemeyi desteklemesi bekleniyor. Ancak Apple'dan önce, diyabet hastalarını can yakıcı parmak delme sürecinden kurtaracak bir akıllı saat duyuruldu bile.

 İŞTE NON-İNVAZİV KAN ŞEKERİ ÖLÇEN AKILLI SAAT
Japonya merkezli Quantum Operation, non-invaziv kan şekeri izlemeyi destekleyen ilk akıllı saati ile karşımıza çıktı. Akıllı saatin spektrum algılama teknolojisine dayandığı belirtilirken, kalp atış hızı ve kandaki oksijen doygunluğu seviyesindeki değişiklikleri de izleyebildiği aktarıldı. Ek olarak, yemek öncesi ve sonrasındaki kan şekeri seviyesinde yaşanacak değişiklikleri izlemek için bir özelliğin olduğu da ifade edildi.

DETAYLAR CES 2022'DE
Non-invaziv kan şekeri ölçme iddiası bulunan akıllı saat, gelecek ayki CES 2022'de detaylandırılacak. Qauntum Operation dışında, non-invaziv kan şekeri monitörleri hakkında çalışmaları bulunan başka şirketlerin de olduğunu belirtelim.

Etiketler akıllı saat diyabet
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