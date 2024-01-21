Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaştı.

Türkiye'deki doğal yaşam her gün yeni bir sürpriziyle karşımıza çıkıyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir video paylaştı.

Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Doğada çok nadir olarak görülen "albino çakal" ilk kez Türkiye'de kameralara takıldı. Dünyada ender Türkiye'de ise ilk kez görüntülenen albino çakalın hangi ilimizde ya da hangi bölgemizde görüntülendiği için gizemli canlının güvenliği için paylaşılmadı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez ‘Albino çakal’ kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül’e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz...



Ülkemizde ilk kez “Albino çakal” kayıt altına alındı.🦊



Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun.🤍



Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak @milliparklar ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz… pic.twitter.com/7C7NVC17J9 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 21, 2024

İHA