  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaştı.

Türkiye'deki doğal yaşam her gün yeni bir sürpriziyle karşımıza çıkıyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir video paylaştı.

Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Doğada çok nadir olarak görülen "albino çakal" ilk kez Türkiye'de kameralara takıldı. Dünyada ender Türkiye'de ise ilk kez görüntülenen albino çakalın hangi ilimizde ya da hangi bölgemizde görüntülendiği için gizemli canlının güvenliği için paylaşılmadı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez ‘Albino çakal’ kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül’e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaştı.

İHA

Etiketler albino çakal beyaz çakal beyaz çakal bakan bakanlık Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Minik kalbini söküp tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler Minik kalbini söküp tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe Havalar 10 derece birden soğuyacak; kar geliyor! Havalar 10 derece birden soğuyacak; kar geliyor! Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na ''Aylin Kotil'' mektubu Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na ''Aylin Kotil'' mektubu 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta... 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta... Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu Mansur Yavaş'tan ilk seçim hamlesi: Çalışmalara Turgut Altınok'un ''evinde'' başladı Mansur Yavaş'tan ilk seçim hamlesi: Çalışmalara Turgut Altınok'un ''evinde'' başladı Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı Marketlerde yeni düzenleme! Artık etiketlerde... Marketlerde yeni düzenleme! Artık etiketlerde... Karşılıksız çekte rekor artış! Karşılıksız çekte rekor artış!