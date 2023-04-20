Bu sefer seçim değil geçim anketi açıklandı

14 Mayıs seçimleri öncesinde kamuoyu araştırma firmaları peş peşe seçim anketleri sonuçlarını açıklarken, Ipsos araştırma ise Bayram anketi sonuçlarını açıkladı. Seçim sonuçlarına doğrudan etki etmesi beklenen anketten bayram değil kriz çıktı...

Ipsos araştırmanın yaptığı bir ankete göre, bireylerin yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını, yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağını belirtiyor. Bayramda, memlekete gitme planı yapanların oranı azalıyor.

Araştırmaya göre bu sene de her 3 kişiden biri bayramda yaşadığı ildeki yakınlarını/akrabalarını ziyaret edip bayramlaşmayı planlıyor.

Bayramda hiçbir şey yapmayı planlamayanların oranı yüzde 14 ile daha yüksekken, memlekete gitme planı yapanların oranı düşüyor.

Bu bayramda ekonominin de etkili olduğu görülüyor. Bireylerin yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını, yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağını belirtiyor.

Her 4 kişiden 1’i bir kurum ya da kişiye yardımda bulunmuş, yüzde 41’i de yardımda bulunmayı düşünüyor.