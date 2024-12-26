Bu son anketi iktidarın da muhalefetin de suratına tokat gibi çarpacak

ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir" kamuoyu araştırmasının sonuçları seçmenin iktidarın da muhalefetin de ipini çektiğini gözler önüne serdi.

Asal Araştırma 2024 yılının bitmesine günler kala Aralık ayında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. ASAL Araştırma'nın anketinde 1860 katılımcıya Türkiye'nin ekonomi, eğitim, hukuk, toplumsal cinsiyet ve sağlık sistemiyle ilgili sorunlarını hangi partinin çözebileceği soruldu. Katılımcıların yüzde 34.5'i 'hiçbiri' yanıtını verdi. Yurttaşların yüzde 34.5'i 'Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi parti' çözemez dedi. Partilerin oranları şöyle: AK Parti: yüzde 23

CHP: yüzde 17.2

MHP: yüzde 3.1

DEM Parti: yüzde 2.6

İYİ Parti: yüzde 1.8

Zafer Partisi: yüzde 1.5

Yeniden Refah Partisi: yüzde 1.2

Diğer: yüzde 3.3

Fikrim Yok/Cevap Yok: yüzde 11.8

Hiçbiri: yüzde 34,5