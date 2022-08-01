Bursa'da toplu balık ölümleri tedirgin etti
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.
Bursa’nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı’nda çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.
İHA
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