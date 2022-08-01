  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursa'da toplu balık ölümleri tedirgin etti

Bursa'da toplu balık ölümleri tedirgin etti

Bursa'da toplu balık ölümleri tedirgin etti

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

Bursa’nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı’nda çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.

İHA

Etiketler bursa toplu balık ölümleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
Son anketiaçıklandı: İşte Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları
''500 TL'lik ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak!''
İstanbul'da konut kiralarının düşeceği tarih açıklandı: ''Yüzde 40 düşecek!''
Edirne'yi şiddetli sağanak vurdu
Bekara, öğrenciye ev vermeyen ev sahipleri şimdi yandı
Sokak ortasında tanımadığı bir kadını hastanelik edip ''sinirliydim'' dedi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak
Nöbetçi eczanelerle ilgili sevindiren karar
Sahibinin ölümüne eğlencesini gerçek sanan köpek sahibinin peşinden atladı