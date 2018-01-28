Burseya Dağı'nda şiddetli çatışma ! TSK beton kuleleri vuruyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde, Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağında TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bölgedeki terör unsurları, önce savaş uçakları tarafından ardından topçu atışlarıyla vuruldu. Çatışma ve atışlar sürüyor.

BURSEYA DAĞI'NDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

AA'nın aktardığına göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

TSK: 484 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

TSK'dan yapılan açıklama:

MEŞRU MÜDAFAAYA VURGU YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



7 UÇAKLA HEDEFLER VURULDU

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

OPERASYON, HAVANIN DÜZELMESİYLE HIZ KAZANDI

TSK'nın 20 Ocak'ta saat 17.00'de 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor. Aşırı yağış ve sis nedeniyle güçlükle ilerleyen operasyon, havanın düzelmesiyle hız kazandı. Gece boyunca Kilis ve Hatay sınır hattından topçu atışları yapıldı. Kilis'in karşısındaki terör örgütü mevzileri sınıra konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı. Havadan ve karadan bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin hedefi haline gelen Kilis'te kent merkezindeki iş yerleri ile belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çalındı. Tüm kentten duyulan Mehter Marşıyla, Kilisliler moral bulurken, 11 yaşındaki Sait Kılınç da omzuna Türk bayrağı takıp harekata destek verdi. Bu Kilisliler, Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla ev ve arabalarına da Türk bayrağı astı.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri konvoy, dün gece Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinden geçti. Obüs ve zırhlı araçları taşıyan konvoyu gören Gölbaşılılar, onlara sevgi gösterisinde bulundu. Askeri konvoy alkış ve zılgıtlarla, Kilis'e uğurlandı. Vatandaşlar uzun süre tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.



ÖRGÜTÜN EN FAZLA YUVALANDIĞI BÖLGE

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın terör örgütü PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.