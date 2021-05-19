Buz lazer epilasyon hakkında bilmeniz gereken 8 önemli nokta

İstenmeyen vücut tüylerinin alınması söz konusu olduğunda çeşitli seçenekler vardır ve bunlar arasında tıraş, cımbız ve ağda bulunur.

Bu teknikler geçici çözümler sunar, yani düzenli olarak yapılması gerekir ve yorucu olabilir. İstenmeyen tüyleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için uzun vadeli bir çözüm düşünüyorsanız, buz lazer epilasyon sizin için tek seçenek olabilir.

Buz lazer epilasyon cihazı nasıl çalışır?

Buz Lazer epilasyon, istenmeyen tüyleri almak için konsantre lazer teknolojisini kullanan, invaziv olmayan bir prosedürdür. Buz lazer epilasyon, tüylerin melanin pigmenti tarafından emilen lazer yayan konsantre bir ışık demetidir. Işık enerjisi daha sonra tüy köklerine zarar veren ve gelecekteki tüy büyümesini geciktiren hatta engelleyen ısıya dönüştürülür.

Buz lazer epilasyon tüyleri tamamen yok eder mi?

Buz lazer epilasyon, gelecekteki tüylerin uzamasını uzun süre etkili bir şekilde geciktirebilir, tamamen yok edebilir. FDA'ya göre, tedavi tüy miktarını yaklaşık % 70 oranında azaltır ve tekrar uzayan tüyler genellikle çok daha ince ve farkedilemez hale gelir.

Başlangıçta, bireylerin sonuçlar görülmeden önce dört ila altı haftaya yayılmış yaklaşık sekiz ila on tedavi seansı vardır ve ardından yıllık bakım seansları gerektirebilir. Vücudun farklı bölgelerindeki tüy büyüme döngüleri değişiklik gösterir, bu nedenle farklı vücut bölgeleri farklı tedavi programları gerektirebilir.

Buz lazer epilasyon hangi bölgelere yapılabilir?

Buz lazer epilasyon için hedef alanlar üst dudak, çene, boyun, omuzlar, göğüs, sırt, kollar, koltuk altı, göbek, bikini bölgesi ve bacakları içerir.

Kaş arası, sakal çizgisi, burun içi ve kulak içinde uygulamaya olanak tanıyan özel ince başlığı sayesinde yapılabilir.

Buz Lazer epilasyon cihazlarının çeşitleri nelerdir?

Piyasada elliden fazla buz lazer epilasyon cihazı bulunmaktadır. Bu cihazların performansı genellikle saç ve cilt tipinize, uygulayacınızın uzmanlığına ve kullandıkları ayarlara bağlıdır.

Quartz Clinique’de şu anda dünya üzerinde kullanılabilecek en son teknoloji olan Soprano Ice Titanium ve Soprano Ice Platinium buz lazer epilasyon cihazları kullanılmaktadır. Diğer lazerlere göre çok etkili, hızlı ve çok daha az ağrılı olduğu için çoğu FDA tarafından önerilmektedir. Ağrıyı azaltan ve tüm cilt tiplerinde kullanılabilen teknolojiye ve soğutma etkisine sahiptir.

Yüksek eğitimli ve deneyimli kadromuz, size en iyi kararı vermenizi sağlayacak tüm buz lazer epilasyon süreci boyunca sorunsuz ve sabırlı bir şekilde rehberlik edecektir. Quartz Clinique’de 10.000'den fazla hastanın güzellik ve hayallerine güvenle ulaşmasına yardımcı olunmuştur. Size en uygun uzmanı belirleyecek, sizi dinleyecek, kişiye özel bir konsültasyonda bireysel ve ayrıntılı gereksinimlerinizi anlayacak ve belirleyecek, doğru tedaviden ne beklediğiniz konusunda size tavsiyelerde bulunacak ve nihayetinde sizin için en uygun tedavi planını geliştireceğiz.

Buz Lazer epilasyon öncesi ağda mı tıraş mı yapılır?

Buz lazer epilasyon tedavisine girmeden önce, randevunuzdan en az altı hafta önce almak istediğiniz tüyleri cımbızlamayı veya ağda yapmayı bırakmanız önerilir, ancak jilet iletıraş olmaya izin verilir. Bunun nedeni, lazerin yolma ve ağda ile geçici olarak çıkarılan kıl köklerini hedeflemesidir. Bununla birlikte, randevunuza 24 saat kala, tedavi bölgesinin tamamını sıfır şekilde tıraş etmelisiniz çünkü bu, lazer ışığının tüy köklerini daha iyi yakalamasına yardımcı olacaktır.

Buz lazer epilasyon nasıl yapılır?

Lazerin gözlere zarar vermemesi için tedavi odasındaki herkesin göz koruması takması gerekecektir. Cildinizin dış katmanları da özel bir soğutma cihazı veya soğuk bir jel ile korunacaktır. Jel, lazer ışığının cilde daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olur.

Tedavi sırasında lazer, tüy köküne zarar verecek ve yeniden büyümeyi engelleyecek yoğun bir ışık huzmesi yayacaktır. Prosedür tamamlandıktan sonra, herhangi bir rahatsızlığı hafifletmek için size iltihap ve kuruluğu önleyici losyonlar veya kremler önerilebilir.

Buz lazer epilasyon uzmanı, tüm tedavi süreci ve planlı takip seansları boyunca hastaya eşlik eder.

Buz lazer epilasyon sırasında alınması gereken Önlemler nelerdir?

Buz lazer epilasyon basit bir tedavi olmasına rağmen, doğru müdahale veya tedavinin bir uzman tarafından belirlenmesi önemlidir. Potansiyel bir adayın prosedüre uygun olması için belirli kriterlere uyması ve şunları yapması gerekir:

Uzun süreli bir tüy alma veya azaltma tedavisi arıyor olmak

Beklenen sonuçlarla ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmak

Buz Lazer epilasyon tedavisinden ne beklenir?

Buz lazer epilasyon tedavisinin temel faydası istenmeyen tüylerin alınmasıdır. Diğer faydalar şunları içerir:

Lazerler hassastır ve yalnızca renkli kılları hedefleyerek çevreleyen cildi zarar görmeden bırakır.

Her atımın aynı anda birçok kılı tedavi etmesi saniyenin bir kısmını aldığı için hızlıdır.

Çoğu hasta yaklaşık üç seanstan sonra gecikmiş saç uzaması süreci yaşar.

Güvenli ve verimlidir…

Buz lazer epilasyon ve Buz lazer fiyatları öğrenmek için ve Quartz Clinique ile özel bir görüşme planlamak için lütfen +90 542 464 74 33’ü arayın veya www.drleylaarvas.com dan randevu talep edin. Ziyaretinizi memnuniyetle karşılıyoruz.

Op. Dr. Leyla Arvas

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