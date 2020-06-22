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  3. 22 Haziran 2020 21:29

Caddebostan Sahili'nde maske takmayanlara ceza yağdı

İstanbul'da maske takmanın zorunlu hale getirilmesinden sonra, Caddebostan Sahili'nde maske denetimi yapılıp maske takmayanlara ceza yazıldı.

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Yoğunluğun yaşandığı Caddebostan Sahili'nde polis ekipleri maske denetimi yaptı. Maske takmayanlara ceza yazıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanda maske takmayan vatandaşlara bugün cezai işlem uygulanmaya başlandı. Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Caddebostan Sahili'nde polis ekipleri maske denetimi yaptı. Sahile gelen vatandaşların maske takıp takmadığı kontrol edildi. Maske takmayanlar tek tek durdurularak, haklarında cezai işlem uygulandı. Kimi vatandaşlar polis denetimini görünce maskelerini taktı. 

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