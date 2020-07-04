Çakma şeyh fena çarptı! İş insanlarını 17 milyon lira dolandırdı

Elazığ'da, kendisini, Mısır'da yaşadığını iddia ettiği hayali şeyh ‘Muhammed Mustafa'nın 'yeryüzündeki' temsilcisi olarak tanıtan Oğuzhan K., kardeşiyle birlikte iş insanı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6 iş insanından da 4 milyon olmak üzere toplam 17 milyon lira dolandırdı. İki kardeş ile kendilerine yardım eden baba ve abla hakkında, 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



Elazığlı iş insanı Zülküf Altıntaş, önceki yıl, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Oğuzhan K. tarafından dini inançları ile duygularının suistimal edilerek dolandırıldığını bildirdi.

Suç duyurusu üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde, polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Oğuzhan K. (41) ile babası Ahmet G. (66) ve ablası Filiz G. (48) yakalanarak, gözaltın alındı. Kardeşi Tarık K. halen aranırken sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Oğuzhan K. tutuklandı, baba Ahmet G.l ve abla Filiz G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"DÜNYADA YAŞAYAN 7 BÜYÜK İSLAM ALİMİNDEN BİRİ" YALANI

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Oğuzhan K.'nın dolandırıcılık olayını nasıl gerçekleştirdiği ayrıntılarıyla anlatıldı.

İddiaya göre; Oğuzhan K. irtibata geçtiği kişilere, hayali olarak yarattığı ve dünyada yaşayan 7 büyük İslam aliminden biri olduğunu iddia ettiği Siirt Tillolu şeyh Muhammed Mustafa isimli şeyhin müritleri olduklarını, şeyhin, CIA tarafından öldürülmek istendiği için sürekli gizlendiğini, kendisiyle asla tanışılmayacağını, şeyhin yeryüzündeki manevi temsilcisinin ise kendisi olduğunu anlattı. Bu yalanlarla yardım talep etti. Yapılacak yardımla da şeyhin, Mısır'da 700 yetime baktığı, yetimlerin gıda, giysi ve bakımlarını karşıladığını söyledi. Böylelikle milyonlarca lira para topladı.

30 YILDAN 60 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Oğuzhan K. ile diğer şüphelilerin banka hesaplarındaki yüksek artışın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Oğuzhan K.'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu da ifade edildi.

İddianamede 2 kardeş ile babaları ve ablaları hakkında 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Müvekkili Zülküf Altıntaş'ın dini duygularının kötüye kullanılarak dolandırıldığını söyleyen avukat Naz Bayram, "Kendisini hayali şeyhin Türkiye'deki manevi konsey temsilcisi olarak tanıtan şüpheli, müvekkilin manevi duygularıyla profesyonelce oynamış ve 700 yetim için barınma, giysi ve gıda yardımı talep etmiş.

Müvekkilim 2010-2015 tarihleri arasında bu yetimlerin bakımlarının yapıldığını düşünmüş ve yardımlarını esirgememiş. Fakat şüphelilerin artan maddi durumları müvekkilin gözünden kaçmamış, olayı yakın merceğe almış. Araştırma sonucunda aynı gerekçeyle 6 kişiden de para toplandığı bilgisine ulaşmıştır. Olayın savcılığa iletilmesinin ardından savcılık MASAK raporuyla para transferleri çözümlenmiş ve şüpheliler teknik takibe alınmıştır" dedi.

'KENDİNİ DÜNYANIN EN ZEKİ 50 İNSANINDAN BİRİ OLDUĞUNU ANLATMIŞ'

Şüpheli Oğuzhan K.'nın kendisini dünyanın en zeki 50 insanından biri olarak tanıttığını söyleyen avukat Bayram, "Emniyet güçleri ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başarılı takip ve operasyonlarıyla şüpheli tutuklandı fakat bir şüpheli firari durumda. Şüpheli Oğuzhan K., Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'nın yanına giderek TÜBİTAK'ta çalıştığını, dünyanın en zeki 50 insanından birisi olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nde yer aldığını belirtiyor. Bu şekilde belediye başkanını dolandırmak istiyor fakat belediye başkanı bu tuzağa düşmüyor" diye konuştu.